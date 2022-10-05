Москва, 5 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. США будут вынуждены признать воссоединение Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия победила

«Нынешние американские власти считают, что Крым — это территория бывш. УССР, не говоря уже о Донбассе, Херсонщине и Запорожье. Прислушиваться к экспертному мнению или мнению людей, которые имеют большой опыт руководства, Вашингтон явно не будет. Однако США дальше будут совершать всё больше новых ошибок. Но, я думаю, Америка всё-таки вынуждена будет признать новые регионы России», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски отметила, что Россия выиграет от воссоединения с четырьмя регионами — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По её словам, в частности, это даст стране защищённую позицию для обороны территорий.