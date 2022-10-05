Лейпциг, Германия, 5 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. 5 октября немецкий клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал уверенную победу над шотландским «Селтиком». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Кристофер Нкунку (27’ Андре Силва) и Андре Силва (64’ Доминик Шобослаи, 77’ Мохамед Симакан). Единственный гол «Селтика» на 47-й минуте встречи забил португальский нападающего Жоао Филипе.

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи (Бласвих, 13’), Симакан, Орбан, Раум (Хальстенберг, 81’), Гвардиол, Нкунку, Шлагер, Кампль (Айдара, 71’), Шобослаи (Поульсен, 82’), Силва, Вернер (71’ Форсберг).

«Селтик»: Харт, Тейлор, Йенц, Уэлш, Юранович, О’райли (Хакшабанович, 74’), Хататэ (Маккарти, 82’), Макгрегор (Абильдгор, 37’), Фурухаши (Якумакис, 82’), Филипе, Маэда (Форрест, 75’).

«Ред Булл Лейпциг», одержав первую победу в группе и набрав три очка, поднялся на третье место. «Селтик» с одним очком опустился на четвертую позицию.