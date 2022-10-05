Варшава, , 22:31 — REGNUM Вопрос о требовании репараций с Германии за годы двух мировых войн остается открытым и принципиальным для греческого общества, заявил 5 октября глава МИД Греции Никос Дендиас по итогам встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве.

Греция

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов про военные репарации, о которых Греция запрашивала ранее Германию.

«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его принципиальное решение, я думаю, будет выгодно для обоих вовлеченных стран и Евросоюза в целом», — сказал Дендиас.

Стоит отметить, что, по мнению греческого Государственного казначейства, долг Германии перед Грецией может доходить до €309,5 млрд без учёта компенсаций за гибель людей или их увечья во время немецкой оккупации.

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