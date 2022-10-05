Москва, , 22:34 — REGNUM Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в сентябре 2022 года составил около 14,1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

МЦК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самыми востребованными станциями в столице оказались Нижегородская (более 1,2 млн человек), Площадь Гагарина (свыше 1 млн) и Ростокино (968,6 тысячи человек). Общее количество пассажиров МЦК с начала 2022 года составило 117,6 млн человек.

Напомним, МЦК представляет собой городскую систему движения электропоездов по основному ходу Малого кольца Московской железной дороги. Официальное открытие большинства станций состоялось 10 сентября 2016 года.