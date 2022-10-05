Берлин, 6 октября, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Германия — оккупированная страна, не способная принимать решения в области геополитики. Об этом 5 октября ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Антишпигель» Томас Рёпер.

Karsten Ratzke Памятник в Германии

«Германия — оккупированная страна и не может принимать каких-либо решений против воли США. В Берлине могут принимать самостоятельные решения относительно налоговой политики, но не геополитические решения», — заявил эксперт.

Бундестаг еще в 2010 году решил, что правительство ФРГ должно добиться от США вывода ядерных вооружений с территории Германии. Прошло уже 12 лет, и до сих пор ни один канцлер или министр не потребовал в Вашингтоне этого от американцев. Это наглядный пример того, что Германия всего лишь вассал США, уверен журналист.

«Что касается канцлер-акта (тайная договоренность с элитами США о том, что кандидатура канцлера Германии утверждается в Вашингтоне — ИА REGNUM), то я не знаю, существует ли такой акт. Но по факту всё так и есть», — заключил Рёпер.