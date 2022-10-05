Уфа, 5 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Боевой подготовкой активно занимаются мобилизованные из Башкирии на военных сборах в Пензе. Об этом 5 октября сообщил глава администрации города Стерлитамак Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он сообщил, что специально прибыл в Пензу к мобилизованным жителям Башкирии.

«Передаём все те вещи, которые привезли. Это и одежда, и средства гигиены, и медикаменты, и продукты питания», — сообщил глава Стерлитамака.

Он сообщил, что на сборах увидел бодрые, улыбающиеся лица военнослужащих.

«Говорят, что встречи земляков за пределами родного города особенно душевные и радостные. Сегодня убедился, что это действительно так. Настоящие эмоции, искреннее общение. Ребята рассказали, как наладили свой быт. Всё необходимое у них есть. С питанием всё в порядке. Их обмундировали, недостающие вещи мы им доставили. Сейчас они активно занимаются боевой подготовкой», — отметил он.

Чиновник также сообщил, что приятным сюрпризом для мобилизованных стал приезд вместе с ним концертной группы артистов из Башкирии.

«Наши артисты подняли боевой дух ребят не только своими концертными номерами, но и обычным человеческим общением, искренними словами поддержки. Как сказал сегодня один из мобилизованных, с такой мощной поддержкой вера в свои силы прибавляется», — сообщил глава города.

Он также сообщил, что 6 октября встретится с мобилизованными жителями Башкирии в Саратове.

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