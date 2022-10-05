5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова секретаря Совбеза РФ о том, что объектам транспорта в Крыму угрожают атаки вражеских беспилотников.

Тимур Кондратьев, , 22:56 — REGNUM Заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о том, что угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, поскольку выросла вероятность ударов по ним вражескими беспилотниками, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Патрушев указывает на то, что в Крыму основную опасность представляют диверсионно-террористические группы на службе киевского неонацистского режима, а также представители международных террористических организаций. Своим главным оружием боевики избрали беспилотные летательные аппараты, начинённые взрывчаткой, которые могут быть незаметно подняты в воздух с территории полуострова.

«Крым полностью под защитой наших военных, так что можем об этом не беспокоиться», — считает Виктория Ф.

Многие пользователи не понимают, как могут угрожать Крыму беспилотники, если по всему полуострову стоят российские системы противовоздушной обороны.

«ПВО же защитит», — надеется Алексей Г.

«А где наше хвалёное ПВО? Говорили, что наши земли под надёжной защитой, показывали, какое вооружение на страже стоит, а по факту что? Мы даже беспилотники сбить не можем? И тут всё разворовали?» — возмущается Ольга В.

ПВО Mil.ru

«Ну, так а где всё наше вооружение и армия?» — задаётся вопросом Светлана И.

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление Патрушева звучит так, словно линия фронта спецоперации резко сместилась в Крым и теперь российской армии необходимо выстраивать оборону уже на полуострове, который находится под угрозой атак со стороны киевских нацистов.

«И что это значит? Нам тогда, может быть, мобилизованных в Крым отправлять, защищать полуостров?» — спрашивает Димон К.

«Нужно как можно сильнее укрепить оборону Крыма и новых регионов», — поделилась своим мнением Анна М.

«Это мы наступаем или на нас уже прут? Я понять всё не могу. Стоит ли уже вокруг Москвы окопы рыть?» — интересуется Максим Б.

Часть людей полагает, что нацистские беспилотники тогда перестанут висеть над Крымом, как дамоклов меч, когда исчезнет сам киевский режим, отдающий приказы своим террористам на совершение терактов.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Угроза скоро пройдет, потому что киевского рейха не будет», — считает Сергий Б.

«Не может быть! Может, пора уже отвечать, а не обещать и грозить пальчиком?» — написал Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто заметил, что российские власти очень странно воспринимают ситуацию, в которой оказалась наша страна. Граждане считают, что угроза Крыму, пускай и от беспилотников, является сигналом, что что-то идёт не так и для исправления всего этого требуются серьёзные преобразования в руководстве России.

«Ну да. Не тратьте деньги на фейерверки и новогодние праздники миллионами, безопасность дороже. А то во всех городах огромные суммы закладывают на различные праздники. Матери плачут, а власти песни поют и пляшут за бюджетный счёт. Прекратить надо такое вольное жительство. Призывают сплотиться, а сами праздники устраивают», — отметила Анна П.

Напомним, 5 октября секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил в ходе своего выступления на совещании в Севастополе о том, что угрозы безопасности объектам транспорта в Крыму усилились, поскольку выросла вероятность ударов по ним вражескими беспилотниками.