Сараево, , 00:41 — REGNUM Требование организовать повторный подсчет бюллетеней на выборах президента Республики Сербской, которое оппозиционные партии направили в Центральную избирательную комиссию Боснии и Герцеговины, являются преждевременными. Об этом заявил председатель ЦИК БиГ Сауд Арнаутович новостному агентству СРНА.

Бюллетени Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пока мы не объявим окончательные результаты голосования, мы не может говорить о пересчете», — заявил Арнаутович, добавив, что ЦИК будет действовать в соответствии с полномочиями, которыми он обладает на основании закона о выборах БиГ.

Напомним, что лидеры оппозиционных Партии демократического прогресса и Сербской демократической партии Бранислав Боренович и Мирко Шарович подали 5 октября в ЦИК БиГ запрос с требованием повторно пересчитать бюллетени на выборах президента Республики Сербской.