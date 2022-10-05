Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Ростовский областной суд вынес приговор виновнику гибели семи человек при взрыве на химзаводе «Каменский», который случился летом 2021 года. К лишению свободы приговорён главный технолог комбината.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На момент трагедии мужчина исполнял обязанности главного инженера. Суд признал его вину в нарушении требований промышленной безопасности, которая привела к гибели семи человек. Как поясняется в материалах уголовного дела, подсудимый дал разрешение на проведение работ, которые оказались смертельно опасными, пишет портал 161.ru.

Химзаводу «Каменский» нанесён ущерб в размере 2 млн рублей.

Суд назначил мужчине три года колонии-поселения.

ИА REGNUM напоминает, что в результате взрыва на химзаводе «Каменский» вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).