Москва, , 21:57 — REGNUM Патриотический конкурс «Смотри, это Россия!» стартовал 5 октября, сообщили в пресс-службе проекта.

Флаг России Takumiitinose

Зарегистрироваться для участия в школьном конкурсе по обмену видеооткрытками можно до 13 ноября. Участнику нужно собрать команду, записать видеооткрытку о своём регионе, передать в ней привет другому региону и принять участие в открытом голосовании.

В конкурсе могут принять участие школьники 6–8 лет — учащиеся 1–11 классов. Проект, отмечают организаторы, познакомит тех, кто живёт за тысячи километров друг от друга, а самые отдалённые города станут ближе и понятнее.

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