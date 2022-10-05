Москва, 5 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Патриотический конкурс «Смотри, это Россия!» стартовал 5 октября, сообщили в пресс-службе проекта.

Takumiitinose Флаг России

Зарегистрироваться для участия в школьном конкурсе по обмену видеооткрытками можно до 13 ноября. Участнику нужно собрать команду, записать видеооткрытку о своём регионе, передать в ней привет другому региону и принять участие в открытом голосовании.

В конкурсе могут принять участие школьники 6–18 лет — учащиеся с 1-го по 11-й классов. Проект, отмечают организаторы, познакомит тех, кто живёт за тысячи километров друг от друга, а самые отдалённые города станут ближе и понятнее.