Рим, 5 октября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года покупательная способность жителей Италии незначительно (на 0,1%) снизилась, сообщили 5 октября в национальной службе статистики.

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Располагаемый доход вырос на 1,5%, объем потребления — на 4,1%.

Граждане страны стали копить меньше, чем кварталом ранее (9,3% против 11,6%), но этот показатель по-прежнему выше, чем в период о эпидемии коронавируса, отметили статистики.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо(для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.