Краснодар, , 21:47 — REGNUM Более 6,5 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отдохнули на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае. Об этом в своём телеграм-канале 5 октября написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Морской порт Сочи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«С начала специальной военной операции здравницы Кубани принимают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На нашем побережье уже отдохнули и поправили здоровье больше 6,5 тыс. ребят», — уточнил глава Кубани.

В ближайшее время на Кубань прибудут около 5 тыс. детей. Они отдохнут на побережье Чёрного моря за счёт средств федерального бюджета.