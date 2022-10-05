Рим, 5 октября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Первое заседание нижней палаты парламента Италии в новом составе состоится 13 октября, сообщают национальные СМИ.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Основным вопросом повестки дня станет избрание спикера, голосование будет тайным.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.