Херсон, 6 октября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Необходимо активно использовать РЭБ, уничтожать тылы и коммуникации врага, заставлять воевать по нашим правилам. Об этом 5 октября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

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Слабые стороны всегда являются обратной стороной силы, уверен публицист. К примеру, у России большое количество боеприпасов и артиллерийская мощь, а слабость — неповоротливая логистика, низкая точность и мобильность, отметил Живов.

«Основными преимуществами ВСУ являются военный интернет, распознавание свой-чужой, космическая и тактическая разведка. Если избавить ВСУ от доступа к сети, заглушить или уничтожить коммуникационные узлы интернет-сети, вся их высокоточность исчезнет, да и тактику просачивания применять будет сложно», — полагает публицист.

Необходимо оглушить связь ВСУ системами РЭБ, уничтожить коммуникации, по которым осуществляется подвоз техники, нанести удар во время подготовки к наступлению с активным применением ВКС, считает публицист.

«Маневрировать боевыми группами, и особенно бронированными группами, во время наступления, заходя во фланг и тыл наступающим частям противника. Использовать танки, штурмовую авиацию, высокоточную артиллерию и разведку в комплексе», — отметил Живов.

ВСУ атакуют большими силами. Значит, их собственные тылы открыты, можно заходить на глубину и уничтожать склады и артиллерию. Подразделения многочисленные, но вооружены они легкобронированной техникой. Вот эти слабые места вполне можно превратить из побед в поражение для ВСУ, уверен Живов.

«Если их наступление неизбежно, то пусть оно проходит по нашим правилам — заманивать противника мнимой слабостью на пристрелянное место и там уничтожать. Не позволять рассредотачиваться и обходить наши подразделения. В 1945 году мы выиграли войну у гораздо более сильного, обученного и мотивированного противника, который тоже превосходил нас в технологии. Выиграем и сейчас», — заключил публицист.

Напомним, что ранее российские Вооруженные силы были вынуждены оставить Харьковскую область, город Красный Лиман.