Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Согласно новым данным, опубликованным 5 октября ФБР, в 2021 году в Соединенных Штатах вновь выросло число зарегистрированных убийств. При этом бюро предупредило, что цифры не точны, так как из-за изменения методов сбора данных в подсчет не вошли два крупнейших города страны — Нью-Йорк и Лос-Анджелес, сообщает Reuters.

Агент ФБР Fbi.gov

Число зарегистрированных убийств в США выросло на 4,3% с 2020 года, когда было убито около 21 500 человек. Эти данные не включают полные отчеты департамента полиции Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Феникса.

Напомним, что ранее ФБР и бюро судебной статистики министерства юстиции США полностью перешли на более подробную систему отчетности о преступлениях, известную как национальная система отчетности о происшествиях.

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