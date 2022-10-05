Ростов-на-Дону, , 21:41 — REGNUM Ростовчанин попал под уголовное преследование после того, как уронил из рук свою двухмесячную дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 5 октября.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

23 сентября 27-летний мужчина, предположительно, по неосторожности выронил из рук ребёнка. Девочка ударилась о пол, в результате чего получила телесные повреждения. Однако отец не предпринял мер к оказанию помощи дочери, не вызвал медиков, оставив её в опасном для жизни и здоровья состоянии. Через два дня девочка в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Двухмесячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

Ростовчанин находится под подпиской о невыезде. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставлении ребёнка в опасности.