Рим, , 21:41 — REGNUM Инфляция в Италии в октябре 2022 года составит 9%, заявил 5 октября глава национальной бизнес-ассоциации Confcommercio Карло Сангалли.

Новые банкноты евро New-euro-banknotes.eu

Этот рост наполовину «обеспечен» удорожанием энергоносителей, а если учитывать и косвенное влияние — то на 80%, добавил Сангалли.

По итогам 2021 года инфляция в Италии составила 1,9%, что к тому моменту являлось рекордным за девять лет показателем.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.