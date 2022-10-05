Тель-Авив, Израиль, 5 октября 2022, 21:59 — REGNUM Лидер одной из крупнейших партий Израиля «Ликуд», экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме, сообщает вечером 5 октября телерадиокомпания КАН.
«Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо», — сообщает телеканал.
В больницу Нетаньяху доставили после того, как он плохо почувствовал себя во время молитвы в ходе праздника Йом Кипур, рассказал пресс-секретарь политика.
Напомним, Нетаньяху возглавлял правительство Израиля до 2021 года и на сегодняшний день считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра страны, который может занять по итогам выборов 1 ноября.
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