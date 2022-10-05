Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Лидер одной из крупнейших партий Израиля «Ликуд», экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме, сообщает вечером 5 октября телерадиокомпания КАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо», — сообщает телеканал.

В больницу Нетаньяху доставили после того, как он плохо почувствовал себя во время молитвы в ходе праздника Йом Кипур, рассказал пресс-секретарь политика.

Напомним, Нетаньяху возглавлял правительство Израиля до 2021 года и на сегодняшний день считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра страны, который может занять по итогам выборов 1 ноября.