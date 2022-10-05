Москва, 5 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Московский зоопарк сообщил о намерении купить моржа с дружелюбным характером. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Gazprom-neft.ru Морж

Согласно опубликованным документам, в столичном зоопарке планируют купить взрослого самца в возрасте 7-9 лет, весом 600-800 кг. Отмечается, что на покупку решено потратить 20 млн, 10,1 из которых будут привлечены из бюджета Москвы, а еще 9 млн — из собственных источников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский зоопарк с 1 октября стал закрываться на час раньше из-за уменьшения длительности светового дня. Сотрудники зоосада также заверили, что в настоящий момент в зоопарке продолжается «бархатный сезон», когда на улице ещё достаточно тепло, однако количество посетителей существенно сократилось.