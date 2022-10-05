Варезе, , 21:36 — REGNUM Один из заводов по выплавке чугуна в итальянском Варезе должен будет заплатить за энергоресурсы в 2022 году 2,5 млн евро, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее, передают 5 октября местные СМИ.

Разливка чугуна в мульды Metholding.ru

Владельцы предприятия обратились к поставщикам ресурсов с просьбой об отсрочке, однако получили отказ и требование выплатить все уже имеющиеся долги в 30-дневный срок.

Владельцы обратились за помощью к городской администрации, из которой их просьбу переслали в свою очередь в правительство страны.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.