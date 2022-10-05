Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. На северо-востоке Ростовской области планируется построить завод по производству и переработке баранины за 1,4 млрд рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение подписано на полях агропромышленной выставки «Золотая осень-2022». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бараны

«Новый инвестиционный проект должен быть реализован до 2024 года и рассчитан на увеличение мощностей по производству баранины через наращивание площадей действующих овцекомплексов, а также ввод в эксплуатацию новых площадок и модернизацию скотобойни в Белой Калитве», — уточнил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

За счёт ввода расширения площади предприятия и закупки поголовья овцематок и собственного воспроизводства к 2024 году планируется выйти на 54 тыс. голов маточного стада и до 96 тыс. собственного молодняка на откорме.