Подгорица, 5 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В столице Черногории Подгорице на 8 октября запланировано шествие Парад гордости в рамках недели гордости, проходящей в стране.

Diego Cambiaso ЛГБТ-демонстрация

В свою очередь глава митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви митрополит Иоанникий заявил, что днем ранее 7 октября в Подгорице будет проведен молебен о спасении семьи и христианского брака.

Иоанникий призвал всех избегать любых конфликтов: «Я призываю каждого из вас избегать любой физической конфронтации или насилия. Нам это не нужно. Но мы должны показать свою позицию и осудить разврат и безнравственность».

Организаторы прайда в свою очередь заявили, что он никак не угрожает институту семьи, и выразили уверенность в том, что Подгорица не повторит опыт Белграда, где в день прайда были беспорядки.

«Черногория прошла долгий путь в уважении и продвижении прав ЛГБТ, поэтому я не ожидаю, что белградский сценарий повторится в Подгорице и возникнут проблемы с проведением», — заявил Даниэль Калезич из регионального Альянса за равные права ЛГБТИК-людей Западных Балкан и Турции, сообщает портал cdm.