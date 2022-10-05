Мариуполь, ДНР, 5 октября 2022, 21:35 — REGNUM Разминирование Мариупольского аэропорта закончено, начинаются работы по его восстановлению, заявил 5 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшие два года воздушная гавань будет восстановлена.
«Терминал был сильно разрушен обстрелами со стороны [боевиков ВСУ]. Специалисты ведут обследование зданий, чтобы определить степень того, что может быть восстановлено, а какие объекты необходимо отстраивать заново. На сегодняшний день — спасибо саперам — полностью завершены работы по разминированию, начато проектирование», — написал Хоценко.
Следующим этапом, отметил он, станет начало строительства и модернизация взлетно-посадочных полос.
Напомним, ранее не исключался вариант полного сноса аэропорта Мариуполя и строительство нового на его месте.
Как сообщало ИА REGNUM, Мариуполь был полностью освобожден от нацистов в мае 2022 года.
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