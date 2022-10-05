Багдад, , 21:32 — REGNUM Ирак надеется, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день поможет укрепить стабильность мирового рынка и поддержать цены на нефть, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на заявления министра нефти Ирака и главу его делегации в ОПЕК Ихсана Абдулу Джаббара Исмаэля.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом министр уточнил, что Ирак намерен сохранить базовый уровень добычи, который был установлен в рамках соглашению со странами-членами ОПЕК в июле 2021 года.

Он также подчеркнул, что сокращение добычи не повлияет на экспорт страны.

Ранее правительство США обвинило ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за того, что члены организации проголосовали за сокращение добычи нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке.

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