Вологда, 5 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб 33-летний уроженец Вологодской области младший сержант Евгений Булатов. Об этом в соцсетях сообщил глава Тарногского района Александр Ежев.

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«Евгений родился 28 июля 1989 года в д. Доронинская Тарногского района. В 2005 году он окончил 9 классов Тарногской средней школы, затем ПУ-49. В 2008 году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В июле этого года Евгений добровольно подписал контракт и был направлен для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Вологодчины собрали бойцам СВО 1,5 тонны гуманитарного груза.