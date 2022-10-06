Херсон, , 00:30 — REGNUM Успехи киевского режима обусловлены несколькими причинами, главная из которых — недостаток подготовленных людей в российских войсках. Об этом 5 октября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Недостаточная численность передовых частей является основной причиной происходящего, уверен публицист.

«Сейчас сложно сказать, почему так сложилось, и знают ли об этой проблеме в Генштабе. Но передовая испытывает дефицит подготовленных бойцов», — констатировал публицист.

Плохая связь — вторая причина неудач российской армии, считает Живов.

«Дело в том, что военная операция застала нашу армию с чудовищной чересполосицей связи. Связь пятого поколения уже куда-то пропала, а связь шестого поколения в виде радиостанций «Азарт» успели поставить только в спецчасти. Остальным пришлось довольствоваться «баофенгами» (недорогие портативные радиостанции китайского производства — ИА REGNUM). «Азарт», кстати, на фронте очень хвалят. А вот военный интернет не хвалят. Потому что его у нас нет, а у ВСУ он есть, и очень продвинутый. Американский, со всеми актуализированными разведдаными. Представьте, что один человек бегает в кромешной ночи с керосиновой лампой, а второй с мощным светодиодным фонарем. Кроме технической части и недооснащенности, есть еще и организационная часть, связанная с вертикалью принятия решений о нанесении ударов, и взаимодействием основных и приданных частей на линии фронта», — сообщил публицист.

Проблемы с эффективным взаимодействием между разными родами войск и сложности с разведкой и поражением целей являются третьей причиной, по которой ВС России вынуждены были отступить.

«Эффективное взаимодействие отсутствует как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Допустим, наступление идет на Херсон, а «Герани» (ударные БПЛА «Герань-2» — ИА REGNUM) летят на Одессу и в Киев, а «Искандеры» — по привычке в Харьков. Это выглядит странно даже для самого неискушенного наблюдателя» — заключил Живов.

Напомним, что ранее ВС РФ оставили Харьковскую область, город Красный Лиман в ДНР и север Херсонской области.