Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 6 октября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, и Запад должен это уважать. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик 5 октября.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Основной приоритет нашей внешней политики — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, с дружественной Венгрией, Китаем и остальными странами, которые в этом заинтересованы», — рассказал Додик в интервью агентству ТАСС.

Додик добавил, что он попытается вести диалог и с Западом, но «они должны научиться, что уже нельзя вести коммуникацию с позиции, которая подразумевает полное подчинение» Республики Сербской.

Додик отметил, что он победил на выборах президента Республики Сербской 2 октября вопреки вмешательству Запада в процесс голосования.

«В соответствии с результатами голосования, мое преимущество составляет 30 000 голосов или пять–шесть процентов. Это результат, который нельзя оспорить какими бы то ни было действиями, которые могли бы здесь предпринять оппозиционные партии», — сказал Додик.

Напомним, что оппозиция в Республике Сербской потребовала от центральной избирательной комиссии пересчитать голоса на выборах президента автономии.