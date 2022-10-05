Додик: Республика Сербская не готова отказаться от сотрудничества с Россией
Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 6 октября, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, и Запад должен это уважать. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик 5 октября.
«Основной приоритет нашей внешней политики — это успешное сотрудничество с Сербией, Россией, с дружественной Венгрией, Китаем и остальными странами, которые в этом заинтересованы», — рассказал Додик в интервью агентству ТАСС.
Додик добавил, что он попытается вести диалог и с Западом, но «они должны научиться, что уже нельзя вести коммуникацию с позиции, которая подразумевает полное подчинение» Республики Сербской.
Додик отметил, что он победил на выборах президента Республики Сербской 2 октября вопреки вмешательству Запада в процесс голосования.
«В соответствии с результатами голосования, мое преимущество составляет 30 000 голосов или пять–шесть процентов. Это результат, который нельзя оспорить какими бы то ни было действиями, которые могли бы здесь предпринять оппозиционные партии», — сказал Додик.
Напомним, что оппозиция в Республике Сербской потребовала от центральной избирательной комиссии пересчитать голоса на выборах президента автономии.