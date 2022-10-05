В Словении легализовали однополые браки и усыновление детей
Любляна, 5 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Парламент Словении принял поправку, разрешающую однополые браки и усыновление детей в однополых браках, после решения Конституционного суда, сообщает Beta.
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Словения стала первой страной в Восточной Европе, принявшей такой закон, в то время как в большинстве стран региона даже не разрешены однополые гражданские союзы и браки.
В Черногории легализованы однополые союзы, но не разрешено усыновление детей.