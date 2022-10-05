Подгорица, 5 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 5 октября, что НАТО солидарно с Черногорией, которая «принимает меры для защиты своего суверенитета и демократии от российского шпионажа».

Шпион

«НАТО выражает солидарность со своим ценным союзником Черногорией, поскольку она принимает меры для защиты своего суверенитета и демократии перед лицом российского шпионажа и других дестабилизирующих злонамеренных действий», — написал Столтенберг в соцсети.

Он указал, что Западные Балканы имеют стратегическое значение для альянса, и добавил, что из-за этого НАТО остается начеку.

Напомним, что ранее Черногория объявила шестерых дипломатов посольства РФ в Подгорице персонами нон грата, также было задержано несколько граждан Черногории по делу о шпионаже.