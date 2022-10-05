Тюмень, 5 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Тюменские антимонопольщики в 2021–2022 годах зафиксировали существенный рост жалоб потребителей на действия АО «Россети Тюмень» по техприсоединению. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФАС.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

В 2021 году в управление поступило 152 жалобы, а в истекшем периоде 2022 года — уже около 200 жалоб.

Восьмым арбитражным апелляционным судом оставлены в силе десять постановлений Тюменского УФАС России о привлечении АО «Россети Тюмень» к административной ответственности за нарушение сроков технологических присоединений к электрическим сетям потребителей.

Управлением вынесено более 60 постановлений о привлечении АО «Россети Тюмень» к административной ответственности по факту нарушения на сумму более 28 млн рублей.

По состоянию на 4 октября 2022 года десять постановлений УФАС по Тюменской области прошли судебную проверку в суде апелляционной инстанции и оставлены в силе. АО «Россети Тюмень» исполнило шесть постановлений, уплатив штрафы на общую сумму 2,4 млн рублей.