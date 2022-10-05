Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск и руководство социальной сети Twitter могут заключить соглашение о прекращении судебного процесса уже 5 октября, что расчистит дорогу для завершения сделки по покупке медиа-платформы за $44 миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с судебным процессом.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Маск, также являющийся главным исполнительным директором производителя электромобилей Tesla, поздно вечером 3 октября предложил Twitter отказаться от судебных споров и закрыть соглашение о покупке компании за $54,20 за акцию.

Twitter вызвала Маска в суд после того, как он заявил, что отказывается от сделки и что компания якобы не раскрыла ему достоверную информацию о количестве ботов в своей сети.

4 октября Twitter было получено письмо от адвокатов Маска с предложением все-таки довести сделку до конца. В Twitter отметили, что были слегка удивлены таким неожиданным решением со стороны миллиардера. Сам Маск также пока не объяснил своих мотивов.