Улан-Батор, 5 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Валютные резервы Монголии выросли до 2,8 млрд долларов, — сообщает Центральный банк Монголии.

Доллары

По данным банка, в конце сентября валютные резервы составляют 2,8 млрд, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. За первые восемь месяцев этого года из-за проблем с экспортом поток долларов уменьшился, в итоге валютные резервы сократились. В сентябре ситуация изменилась — резервы начали расти.

Как отметили в банке, благодаря тому, что Азиатский банк развития предоставил правительству Монголии кредит в сумме 100 млн долларов США, в сентябре Монголбанк закупил 2416,4 кг драгоценных металлов, в результате чего общая покупка драгоценных металлов в 2022 году увеличилась до 15,0 тонн, валютные резервы увеличились. Также большую роль в увеличении резервов играет экспорт угля, который является основным экспортным продуктом Монголии. В сентябре Монголия продала за рубеж 4 млн тонн угля. За предыдущие месяцы среднемесячный экспорт составил 1,9 млн тонн, в сентябре этот показатель увеличился на 2 раза