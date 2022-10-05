Киев, 5 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Беспилотники нужно использовать не в тылу противника, а ближе к линии боевого соприкосновения, там они нужнее, написал 5 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. 05.10.2022

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Как сообщалось ранее, 4 октября по ряду военных объектов в Киевской области были нанесены очередные удары с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Нужно признать, что результаты работы БПЛА впечатляют, — «мощная разрушающая сила, дальность, способность преодолевать (киевскую) ПВО», отметил военкор.

«Но нам нужны не информационные, а реальные успехи. Я — за террор в прифронтовой зоне. Это быстрее скажется на ситуации на фронте, чем уничтожение 100 мотострелков под Киевом», — подчеркнул Коц.