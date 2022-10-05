Магнитогорск, Челябинская область, , 21:07 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осуждённый ранее за мошенничество при продаже квартир гражданин обвиняется еще в девяти аналогичных преступлениях. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба областного главка МВД.

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Ранее 61-летний гражданин был осуждён за обман троих человек на общую сумму более 2 млн рублей. В мае его приговорили к пяти годам колонии.

Но затем следователям стали известны новые махинации, совершённые им с жильём. В этот раз совокупный ущерб превысил 3 млн рублей.

Установлено, что злоумышленник подыскивал людей с низким социальным статусом и находящихся в бедственном и тяжёлом положении, имеющих долги за коммунальные услуги. А затем убеждал продать квартиру и обещал помочь купить новое жильё с ремонтом и без долгов. В итоге потерпевшие оформляли на «бизнесмена» доверенность на продажу жилья. Один из восьмерых пострадавших доверил ему две своих квартиры.

Сейчас расследование новых уголовных дел в отношении обвиняемого завершено. Материалы рассмотрит Правобережный районный суд Магнитогорска.