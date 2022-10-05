Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли предоставила в суд документы, в которых она подробно рассказала о жестоком поведении своего экс-мужа Брэда Питта. Новые показания обострят борьбу бывших супругов за французскую винодельню, которую они некогда делила, сообщает 5 октября Reuters.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Цитата из к/ф «Мистер и миссис Смит». реж Даг Лайман. 2005. США

Заявление с новыми деталями о расторгнутом браке было подано в суд Лос-Анджелеса. Актриса утверждает, что Питт ранее пытался склонить Джоли к подписанию соглашения о неразглашении, которое запретило бы ей публично обсуждать «физическое и эмоциональное насилие Питта над ней и их детьми».

Джоли также описала эпизод, имевший место в сентябре 2016 года, когда Пит во время полета на частном самолете якобы «схватил Джоли за голову и начал трясти», а затем «толкнул ее в стену туалета». Актриса также рассказала, что Питт однажды «душил одного из детей, а другого ударил по лицу».

Напомним, что ранее Джоли подала в суд на ФБР из-за расследования инцидента, произошедшего на частном самолёте.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Она обвинила актёра в домашнем насилии, заявив, что тот напал на их сына Мэддокса, который во время ссоры родителей заступился за мать. После инцидента ФБР начало расследование, однако не нашло следов насилия.