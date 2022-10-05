Курск, 5 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Военкор Александр Сладков 5 октября в своем телеграм-канале поинтересовался, «когда будут карать» ответственных за проблемы с организацией мобилизации, условиями жизни и подготовки мобилизованных.

Мобилизация ИА REGNUM

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Так он прокомментировал рассказ губернатора Курской области Романа Старовойта, который посетил ряд пунктов размещения мобилизованных и выяснил, что некоторые из пунктов находятся в ужасном состоянии.

«Говорили: задача первой важности! Говорили: будут наказывать! Говорили: не врать! Кто виноват? Кто контролирует процесс и посадят ли этого конкретного человека?» — написал военкор.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мобилизованы будут 300 тысяч резервистов.