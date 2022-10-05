Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, в составе экипажа которого находится российский космонавт Анна Кикина, сообщают 5 октября местные СМИ.

Ракета Falcon 9 Spacex.com

Ракета стартовала в 19:00 по московскому времени с территории американского штата Флорида к МКС. Автоматическая стыковка с МКС запланирована на 6 октября 23:57 мск.

В состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты США Николь Мэнн и Джош Кассада, астронавт Японии Коити Ваката и российский космонавт Анна Кикина. Запуск корабля Crew Dragon назначен на 5 октября 2022 года.

Первоначально старт этой миссии планировался на 3 октября. В американском аэрокосмическом агентства NASA решили перенести миссию из-за действующего на территории штата Флорида урагана «Иэн».

Летом 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение по поводу программы перекрёстных полётов России и США, предусматривающее организацию трёх российских миссий с участием американского астронавта и трёх миссий на американских кораблях с участием российских космонавтов.