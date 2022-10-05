Неаполь, Италия, , 20:49 — REGNUM 25-летний голкипер сборной Италии по футболу Алекс Мерет продлил контракт с «Наполи». Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.

«Наполи» (сс) RonnyK

По информации источника, новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Предыдущий контракт истекал в июне 2023 года.

За «Наполи» Алекс Мерет выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Удинезе» за 26 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Мерет принял участие в 11-ти матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей. Четыре раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.