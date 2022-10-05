Кулебаки, Нижегородская область, 5 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Сотрудницу мэрии города Кулебаки Светлану Новикову, оскорблявшую и угрожавшую мобилизованному нижегородцу, который рассказывал о проблемах, возникших по дороге в воинскую часть, уволили. Об этом пишет глава муниципалитета Валерий Юрасов в своём телеграм-канале.

Picserver.org Конфликт

Мэр извинился перед подвергшимся нападкам земляком и пожелал ему и его сослуживцам вернуться с победой.

«От своего имени и от имени всех работников администрации приношу вам извинения за недостойное и несоответствующее статусу муниципального служащего поведение своего сотрудника», — подчеркнул глава города.