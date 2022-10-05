Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Правительство США обвиняет ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за того, что члены организации проголосовали за сокращение добычи нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке, сообщают 5 октября местные СМИ.

Белый дом (сс) angela n

Администрация президента США Джо Байдена назвала решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «ошибочным» и «близоруким», выразив при этом свое разочарование.

Ранее обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон предупредил, что сокращение добычи нефти в раках ОПЕК+ станет болезненным ударом по президенту США Джозефу Байдену со стороны России и Саудовской Аравии.

Журналист отмечает, что такой шаг может оказать влияние на результаты промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По словам Хендерсона, само предположение о возможном сокращении нефтедобычи уже можно рассматривать как болезненный удар по Бадену, учитывая его «едва ли удачный» визит в Саудовскую Аравию летом.

Напомним, что страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.