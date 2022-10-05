Нижегородская область, 20 октября, 2006, 16:59 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области 29 ноября проведет конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по разработке научно-технического отчета "Плавучая атомная станция с реакторной установкой АБВ-6М на основе технологий атомного судостроения. Технико-коммерческое предложение". Такая информация содержится на сайте обладминистрации.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Срок выполнения работ - до 15 декабря 2006 года.

В соответствии с конкурсной документацией, в стоимость работ входит разработка основных проектных положений двухблочных плавучих атомных станций с реакторами АБВ-6М для выработки электроэнергии и тепла мощностью до 2х8 Мвт в конденсационном режиме, включая обоснование их технико-экономической эффективности. Также победитель должен разработать перспективный план создания и развития в Нижегородской области консорциума научных, конструкторских, проектных и производственных предприятий по разработке и комплектной поставке плавучих энергоблоков с реакторными установками АБВ-6М для энергообеспечения удаленных районов РФ и экспорта и, в перспективе, выполнения других высокотехнологичных работ в области оборудования и систем атомной энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый в мире проект строительства плавучей атомной станции в настоящее время реализуется в Северодвинске Архангельской области. Объект планируется запустить в 2010 году. Станция будет оснащена двумя реакторами малой мощности КЛТ-40С суммарной мощностью более 70 МВт.

По мнению депутата Госдумы Валентина Иванова, создание атомных теплоэлектростанций малой мощности могло бы в кратчайшие сроки решить проблему энергодефицита, в том числе и в Нижегородской области.