Леверкузен, Германия, 5 октября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. 40-летний испанский специалист и экс-полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо стал новым главным тренером леверкузенского «Байера-04». Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Майоров Владимир Хаби Алонсо

По информации источника, соглашение Хаби Алонсо с «фармацевтами» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Ранее испанец возглавлял юношескую команду мадридского «Реала» и резервный состав «Реал Сосьедада».

«Байер-04» под руководством отправленного в отставку Херардо Сеоане после восьми сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2022/23 с одной победой и пятью набранными очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице чемпионата.