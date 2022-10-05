Харьков, Украина, 5 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, в том числе иностранные наёмники, целенаправленно убивают мирных жителей территории б. УССР, заявил 5 октября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «России 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Он рассказал, что бандеровские боевики и иностранные наёмники «творят поистине беспредел» на территории б. УССР, в том числе в Харьковской области.

Они расстреливают людей «только за то, что они просто проживают при «нашей» власти там, не покинули территорию, как они говорят, оккупированную».