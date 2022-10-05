Бишкек, 5 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. С начала 2022 года служба финансовой разведки Киргизии возбудила 34 уголовных дела о легализации преступных доходов и ещё восемь — о финансировании террористической деятельности.

Pixabay.com Отмывание денег

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При этом удалось возместить в республиканский бюджет более $2 млн 124 тысяч (124,9 млн рублей). Кроме того, были заморожены подозрительные сделки и финансовые операции на сумму около $692 тысяч (40,6 млн рублей).

Также стало известно о том, что по итогам проверок 124 человека включили в санкционный список Киргизии, а ещё 16 человек и три фирмы — в перечень лиц и организаций, причастных к отмывании преступных доходов.

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