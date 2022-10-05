Москва, 5 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили с профессиональным праздником более 1000 учителей в 32 регионах России, в том числе — на Донбассе и освобожденных территориях. Так, в Мариуполе активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили сотрудников школ №4 и №5, а в Мелитополе — учителей школы №1. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Цитата из телефильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972–1973 гг. Учитель

«Сегодня во всем мире отмечается День учителя. В 32 российских регионах наши активисты поздравили более 1000 учителей с профессиональным праздником. Акции прошли, в том числе, на Донбассе и освобожденных территориях. Так, в Мариуполе наши добровольцы поздравили сотрудников школ №4 и №5: им подарили букеты цветов, сладкие подарки к чаю и мобильные телефоны. В Мелитополе цветы и сладкие подарки вручили учителям школы №1. Работу учителей сложно переоценить, ведь их труд незаменим. Именно учителя закладывают основы воспитания, прививают в детях нравственные ценности, любовь к Родине, дают нам фундаментальные знания для дальнейшего развития. Поздравляем с праздником каждого учителя! Спасибо за ваш ежедневный труд!» — сказал Антон Демидов.

Директор мариупольской школы №4 Ирина Москаленко поблагодарила волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» за постоянную поддержку школы.