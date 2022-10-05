5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что Российская Федерация готова по неповрежденной нитке «Северного потока — 2» поставлять газ.

Мирослава Романенко, , 20:33 — REGNUM Российская Федерация готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2», заявил 5 октября российский вице-премьер Александр Новак.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Поставлять топливо российская сторона может в том случае, если европейские коллеги примут решения о необходимости поставок газа по неповрежденной нитке газопровода. Новак выразил готовность российской стороны поставлять газ по «Северному потоку — 2», если «будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска».

Заявление Новака обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что России не стоит поставлять газ недружественным странам. Другие же придерживаются иного мнения — продавать газ и зарабатывать деньги нужно, но страны ЕС должны сами просить об этом.

«Это же Европе придётся санкции отменить в таком случае», — отметила «Добрая Кобра».

«Они против нас оружие, а мы им газ, как-то весело получается», — задумался Андрей К.

«Зачем предлагать? Они должны на кровавых коленках просить сами», — пишет Irina.

«Чтобы европейская промышленность спокойно могла продолжать выпускать оружие и передавать его [киевскому режиму]?» — прокомментировал один из участников обсуждения.

«И верно! Пусть платят за разрушение трёх ниток. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Нам эти деньги лишними не будут», — отреагировала Елена.

«Жёсткий троллинг от Новака. Поставил «партнёров» враскоряку», — иронизирует «Ацтек».

Александр Новак Minenergo.gov.ru

«А можно и не продавать вовсе», — добавила Лана.

«Сейчас и эту нитку взорвут», — смеется Katerina.

«Троллинг шикарен. Там и договоры нужно новые рисовать», — написал Александр.

«Почему она (ветка — М. Р.) оказалась не повреждена, Байден же старался?!» — шутит Vladimir V.

«Нас в дверь, а мы в окно снова лезем. Буквально клянчим, чтобы у нас купили», — возмутилась Ната.

«Зря сказал, что ветка не повреждена. Взорвут», — выразил опасение Velikij. dzi.

«Деньги с неба не сыпятся. В том числе на ВПК, например. Более того, немцы истерили от СП-2, плюс санкции. Хороший повод умыть европейцев и показать, кто здесь хозяин… Европа должна сидеть на нашей газовой игле!» — считает Maria I.

«Не надо, пусть СПГ втридорога покупают», — возразила Наталья Т.

«А с другой стороны, встанет промышленность в Европе, будет холод, голод и безработица, военные заводы не будут работать. Нам сплошные плюсы», — отметил Sergey.