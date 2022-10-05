Бишкек, , 20:11 — REGNUM Руководство «Бишкекского пассажирское автотранспортного предприятия» завысило стоимость приобретаемых для нужд столицы Киргизии автобусов на $1 млн 929 тысяч (113,4 млн рублей). Об этом сообщает генеральная прокуратура республики.

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также организованная надзорным органом проверка выявила ряд других нарушений при закупке пассажирских автобусов.

В частности, БПАТП заключило договор на поставку автобусов без проведения положенных конкурсных торгов и учета результатов ранее проведённых тендеров, прописали в договоре, что сборы за таможенное оформление и налоги оплатит покупатель, а поставка автобусов будет только до границы Киргизии.

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В результате каждый из 120 автобусов обошёлся столичному бюджету в более чем $112,3 тысячи (6,6 млн рублей), что превышает предложение другой компании-поставщика почти на $15,9 тысячи (934 тысячи рублей).

Также стало известно о том, что директор муниципального предприятия нарушил закона «О бухгалтерском учете» — не согласовал с главным бухгалтером, а сам лично перечислил поставщику в качестве аванса $1 млн 92 тысячи (64,2 млн рублей).

По итогам проверки прокуратура столицы Киргизии возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

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