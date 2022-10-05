Бишкек, 5 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Руководство «Бишкекского пассажирское автотранспортного предприятия» завысило стоимость приобретаемых для нужд столицы Киргизии автобусов на $1 млн 929 тысяч (113,4 млн рублей). Об этом сообщает генеральная прокуратура республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

Также организованная надзорным органом проверка выявила ряд других нарушений при закупке пассажирских автобусов.

В частности, БПАТП заключило договор на поставку автобусов без проведения положенных конкурсных торгов и учета результатов ранее проведённых тендеров, прописали в договоре, что сборы за таможенное оформление и налоги оплатит покупатель, а поставка автобусов будет только до границы Киргизии.

Читайте также: Киргизии дадут кредит на электробусы, из него $3 млн отдадут консультантам

В результате каждый из 120 автобусов обошёлся столичному бюджету в более чем $112,3 тысячи (6,6 млн рублей), что превышает предложение другой компании-поставщика почти на $15,9 тысячи (934 тысячи рублей).

Также стало известно о том, что директор муниципального предприятия нарушил закона «О бухгалтерском учете» — не согласовал с главным бухгалтером, а сам лично перечислил поставщику в качестве аванса $1 млн 92 тысячи (64,2 млн рублей).

По итогам проверки прокуратура столицы Киргизии возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

Читайте также: Минтранс Киргизии хочет разрешить управлять автобусами водителям без опыта